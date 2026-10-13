



Ученицы школы №17 города Камышина Волгоградской области в Анапе дошли до финала всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» среди девочек до 15 лет, заняв по итогам соревнований второе место.

Как сообщили в пресс-службе РФС, в решающем матче юные камышанки встретились с соперницами из Ижевска. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее оказались ижевские футболистки – 2:1.

По итогам турнира индивидуальную награду получила вратарь команды из Камышина – Ольга Страхова. Она проявила себя лучше соперниц по позиции.





Турнир проходил на базе ВДЦ «Смена» и длился 10 дней. Помимо игр, для участников и тренеров организовали мастер-классы с амбассадорами РФС, турниры по киберфутболу, просмотры спортивных фильмов, образовательные семинары, лекции по антидопингу.

Соревнования сезона 2025/26 посвящены памяти Никиты Павловича Симоняна, которому 12 октября исполнилось бы 100 лет.