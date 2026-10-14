О ноябрьской прибавке к пенсии рассказали волгоградцам





С ноября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. В их числе бывшие летчики и шахтеры, а также те, кому исполнится 80 лет или была впервые установлена инвалидность I группы.



Как сообщает Парламентская газета, дополнительные выплаты для летчиков и шахтеров связаны с работой в сложных условиях. Эти средства поступают от работодателей, которые делают дополнительные страховые взносы. Размер надбавки зависит от стажа, условий труда и суммы взносов, и перерасчет проводится четыре раза в год.



Пенсии по старости в России состоят из фиксированной и страховой частей. Фиксированная часть одинакова для всех, а страховая рассчитывается на основе трудового стажа, среднего заработка до 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В ноябре для некоторых пенсионеров фиксированная выплата будет удвоена.



Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные родственники (дети, внуки до 18 лет), также получат доплату. Размер надбавки зависит от количества иждивенцев: за одного - одна треть фиксированной выплаты, за двоих - удвоенная сумма, за троих и более - полная фиксированная выплата. Обычно эту надбавку оформляют при назначении пенсии, но можно подать заявление и позже.



Пожилые люди, которые недавно вышли на пенсию, также получат повышенные выплаты. С 2016 по 2024 год работающим пенсионерам индексацию проводили по особому порядку, но после выхода на пенсию они могут восстановить все пропущенные индексации. Перерасчет проводится автоматически.