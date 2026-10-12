



Восьмой сезон «Лиги Ставок Media Basket» стартовал в Москве, в «Международном центре бокса», – и уже в первом туре группы А случился матч, который волгоградскому болельщику стоит держать на радаре. DAWGS, амбассадором которых выступает президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, обыграли Sky Club телеведущего Андрея Малахова – 32:26.

Для Sky Club это возвращение в лигу после перерыва длиной в один сезон – и старт вышел непростым. DAWGS же подтвердили статус одного из самых стабильных проектов лиги: в шестом сезоне они брали чемпионство, в седьмом доходили до финала. Теперь начали восьмой с победы – по делу, без лишней помпы.

Media Basket – первая лига России по медийному баскетболу. Формат нестандартный: 3x3 на два кольца, причём дальний бросок приносит сразу четыре очка – это заметно меняет тактику и делает любую атаку из-за дуги потенциально решающей. В восьмом сезоне лига добавила два нововведения: медиа-тайм – отрезок, где играют только медийные игроки, – и профи-тайм, минуту с участием профессиональных баскетболистов.

Лучшими у победителей стали два человека – и это само по себе иллюстрация духа лиги. DONK набрал 12 очков, собрал 3 подбора и отметился 13 единицами эффективности за 5 минут на площадке. Рядом – Антон Понкрашов: 6 очков, 3 подбора, 3 передачи и блокшот при 12 единицах эффективности – и всё это за те же 5 минут. Олимпийский бронзовый призёр практически удвоил командную эффективность за свой короткий игровой отрезок.

У Понкрашова с Волгоградом не формальная, а настоящая связь. Здесь он играл за «Красный Октябрь» в Единой лиге ВТБ, а после завершения карьеры игроком он не выпал из жизни города – наоборот, стал его постоянным гостем: мастер-классы для сотен волгоградских детей, выставочные матчи против сборной области. И, что важнее, его усилия в регионе не остались абстракцией – из этой работы выросла отдельная команда, о которой ниже.

Партнёрство DAWGS с волгоградской академией «Титаны» дало самостоятельную команду – «Доугс-Титаны». Она недавно дебютировала в Кубке России, попав в группу А к «Ставбаскету», «Динамо-МГТУ» и «СШОР-Локомотив-Кубань», и на групповом этапе завершила борьбу. Но сам факт участия красноречивее счёта: любительский клуб из Волгограда на одной площадке с представителями Высшей лиги и молодёжными составами клубов Единой лиги ВТБ – это уже не про хайп, это про спорт.

Получается примечательная картина: один бренд работает на два уровня. В Москве – медийные матчи со звёздами и четырёхочковыми бросками. В Волгограде – реальная команда с опытом официальных турниров под эгидой федерации. Восьмой сезон Media Basket только начался, но главный результат DAWGS, возможно, уже не измеряется счётом 32:26.

Александр Веселовский

Фото: DAWGS BASKETBALL CLUB