Метеочувствительные волгоградцы ощутят магнитную бурю 14 октября





14 октября жители Волгоградской области ощутили влияние повышенной геомагнитной активности. Врачи советуют метеозависимым людям ограничить физическую активность и уделить больше внимания своему здоровью.



Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщают, что в ночь на 14 октября наблюдались геомагнитные скачки. Уровень геомагнитного возмущения, измеряемый Kp-индексом, достиг 5 баллов и сохранялся до 5:00. После небольшого утреннего затишья, когда индекс снизился до 3 баллов, днем возможны кратковременные всплески до 4 баллов, однако к вечеру ситуация должна стабилизироваться.



Данные указывают на нестабильность магнитного поля. Вероятность сильной магнитной бури оценивается в 36%, а вероятность умеренных возмущений - в 35%. В связи с продолжающейся солнечной активностью медики рекомендуют жителям Волгограда быть более внимательными к своему самочувствию. Для облегчения симптомов специалисты советуют увеличить время отдыха, проводить больше времени на свежем воздухе и поддерживать водный баланс. В рацион следует включить свежие фрукты и овощи, а от интенсивных физических нагрузок на время лучше воздержаться.