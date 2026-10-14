Жителей Аксая попросили не выходить на улицу из-за горящих складов





В соседней с Волгоградской Ростовской области жителям целого города рекомендовали воздержаться от выхода на улицу и проветривания помещений. Как сообщает информационный портал «Привет-Ростов.ру», оповещение об этом распространил Роспотребнадзор из-за крупного пожара на производственных складах.

- К месту происшествия направили сотрудников из Новочеркасска, Аксайского, Багаевского и Веселовского районов. Жителей предупредили о возможном риске отравления продуктами горения и рекомендовали по возможности оставаться дома, - уточняют журналисты.

Отметим, о возгорании стало известно 13 октября. По вечерним данным, пламя объяло более 9 тыс. кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На складах хранилась пластиковая продукция.

Фото из архива ИА «Высота 102»