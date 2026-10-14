Волгоградцы вновь столкнулись с трудностями заказа такси

Сегодня, 14 октября, волгоградцы отмечают, что воспользоваться услугами такси весьма непросто. При входе в приложение Яндекс Такси отображается, что свободных машин нет.



Другой сервис такси - Fasten - также не радует горожан. Аналогично сообщается, что машин, готовых приехать к клиенту, нет.

Отметим, после масштабных сбоев, которые затронули инфраструктуру Яндекса, сервисы по-прежнему работают с перебоями. Проблемы начались из-за удара ВСУ по крупнейшим российским дата-центрам, многие приложения одной из крупнейших в стране IT-компаний перестали функционировать и до сих пор работоспособность полностью не восстановлена.



Работа такси на днях была налажена, однако среда вновь преподнесла расстройства как пассажирам, которые не могут совершить поездку, так и таксистам, которые, естественно, теряют заработок.

