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Общество

Под Волгоградом поисковики подняли части пикирующего бомбардировщика Пе-2

Общество 14.10.2026 08:57
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14.10.2026 08:57


Под Волгоградом нашли останки самолета времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в региональной организации поискового движения России, ранее на них наткнулись жители Городищенского района во время проведения земляных работ. 

К делу подключились волонтеры, которые аккуратно подняли из земли сохранившиеся части советского пикирующего бомбардировщика. 

Экипаж самолета более 80 лет считался погибшим без вести. Благодаря найденным архивным документам удалось установить, что самолет Пе-2 пилотировали командир Г.Я. Великанда, стрелок-радист, старший сержант Б.Е. Бойков и стрелок-бомбардир А.Т. Ковтун.

Напомним, ранее сообщалось, что поисковики за время осенней вахты обнаружили останки 21 бойца Красной Армии. К сожалению, при них не оказалось медальонов. 

Фото поисковое движение России

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