ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка под Саратовом





В ночь на 14 октября город Балаково Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Как передает ИА «СарИнформ», в результате удара был повреждён центр обработки данных Сбербанка.

Об этом журналистам сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин. По его словам, все сервисы кредитной организации работают в штатном режиме.

По данным властей Саратовской области, атака произошла около 2:00. В результате погибла женщина, несколько жилых домов получили повреждения. Следственный комитет России начал расследование произошедшего.