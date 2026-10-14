ВС РФ нанесли массированный удар по ЦОДам и ТЭЦ Украины





Минобороны России в ночь с 13 на 14 октября осуществили спецоперацию по сокращению энергогенерирующего потенциала Украины, используемого военно-промышленным комплексом, а также выводу из строя важных коммуникационных узлов. С помощью ракет и беспилотников поражены были один из крупных ЦОДов, а также сразу шесть теплоэлектростанций.

В Киевской области атакован был центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк». По информации ВС РФ, он использовался для обмена данными между подразделениями ВСУ. Здесь же поражены ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также Трипольская и Киевская ТЭЦ.

В Харьковской области налёту подверглись Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭЦ.

Фото сгенерировано ИИ