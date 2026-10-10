«Ротор» уступает после первого тайма «Волге»





На стадионе «Волгоград Арена» проходит матч 13-го тура чемпионата России среди команд Первой лиги. В принципиальном противостоянии сошлись «Ротор» и «Волга».

Как сообщает корр. ИА «Высота 102», матч проходит в равной борьбе. Однако уже на третьей минуте матча волгоградцы дома пропустили мяч. В ворота хозяев забил 26-летний полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер.





Несмотря на пропущенный мяч волгоградские болельщики гнали команду вперед. Однако сравнять счет так и не удалось, хотя у команды было несколько опасных моментов для этого.

Фото: Андрей Поручаев