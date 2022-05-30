В Волгограде нашли замену уволенному гендиректору «Ротора»

В волгоградском «Роторе» новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности гендиректора клуба стал 39-летний заместитель по вопросам общей безопасности Павел Никитин.

— Да, действительно, такое назначение имеет место быть, — сообщил информагентству пресс-секретарь СК «Ротор» Дмитрий Моторин. — Решение временное. Ждем в ближайшее время еще одно назначение.

Павел Никитин ранее занимался обеспечением безопасности при проведении матчей. В его непосредственные обязанности входило в том числе взаимодействие с правоохранительными органами.

Ранее учредителем клуба принято решение об увольнении Андрея Рекечинского. Уже бывший гендиректор клуба занимал свой пост с 2016 года.

Между тем. по данным источника, в отставку может быть отправлен и исполнительный директор "Ротора" Никита Норкин. Он отвечал в том числе за связь с болельщиками. При этом решение по главному тренеру Артему Куликову будет приниматься после того, как станет известно, останется ли "Ротор" в ФНЛ. Это вопрос всего нескольких дней.

Напомним, судьбу "Ротора" могут решить другие клубы, завоевавшие право выступать в ФНЛ, если они откажутся от участия в первенстве в том числе по финансовым причинам.

Фото: СК «Ротор»

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