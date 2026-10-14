В Дубовке пять человек пострадали после столкновения иномарок





13 октября в Дубовском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП с участием двух иномарок. Во второй половине дня автомобили в райцентре не поделили перекрёсток ул. Харьковской и ул. 30-лет Победы на территории частного сектора.







- В 13:40 29-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», напротив д. 41 по ул. 30-лет Победы совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз», - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Отметим, по предварительным данным, ДТП спровоцировала «Тойота». Автомобиль не предоставил преимущество в движении «Дэу Матиз». Находящиеся внутри первой машины четыре пассажира, включая девочек двух и шести лет, а также водитель автомобиля «Дэу» доставлены в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»