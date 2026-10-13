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Спорт

Золото в толчке и драма двоеборья: Альбина Ванина блеснула на Евро-2026 в Дурресе

Спорт 13.10.2026 08:04
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13.10.2026 08:04


Юниорское первенство Европы по тяжёлой атлетике в албанском Дурресе стало большим официальным смотром для молодых силачей Старого Света. Турнир объединил две возрастные категории – 16–20 лет и 21–23 года – и собрал на помосте более 400 участников почти из 40 государств. В общей сложности на кону стояли награды в 32 весовых категориях – по 16 в каждом возрасте.

Уже в пятый раз Дуррес, раскинувшийся на побережье Адриатического моря, принимает этот континентальный форум. На сей раз ареной для состязаний стал помост в местном курортном отеле «Grand Blue Fafa» – место, где в эти дни решается судьба медалей и формируются новые имена тяжёлой атлетики. 

Одной из таких ярких страниц турнира стала история волгоградки Альбины Ваниной. Выступая в весовой категории до 53 килограммов, она с первых минут вошла в число фаворитов международных баталий. Уже в первый день состязаний, в вечерней сессии, Альбина вышла на помост, готовая доказывать своё право на пьедестал. 

Однако старт получился непростым. В рывке у волгоградки, к сожалению, не сложилось: подняв 73 кг, она заняла лишь четвёртое место в этом упражнении. Для спортсменки, привыкшей к высоким планкам, этот результат стал неприятным сюрпризом – ведь именно рывок часто задаёт тон всему двоеборью. 

Но тяжёлая атлетика – это спорт, где всё может перевернуться в один миг. И в толчке Альбина не просто реабилитировалась – она доминировала. Все три попытки оказались успешными, а финальный подъём в 100 кг стал непреодолимой планкой для соперниц. Никто из противниц не смог зафиксировать больший вес – и золотая медаль в толчке по праву досталась Ваниной.

В сумме двоеборья результат Альбины составил 173 кг. Это принесло ей четвёртое место в абсолютном первенстве – обидное, но объяснимое: до бронзы не хватило всего 2 кг, которые в итоге оказались у её соотечественницы Миланы Кутякиной из Зеленодольска.

Для волгоградской школы тяжёлой атлетики и спортивного клуба «Олимп», который представляет Ванина, этот успех – важная веха. Он показывает, что молодые российские штангисты способны конкурировать на высоком уровне и брать награды даже в условиях напряжённой борьбы.


Александр Веселовский 
Фото: ЦСП «Олимп»

 

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