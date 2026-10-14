Службой судебных приставов отработано взаимодействие силовых структур и медиков при чрезвычайных ситуациях. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, учения прошли на базе 187-го Псковского ордена Красной Звезды межвидового регионального учебного центра по подготовке младших специалистов инженерных войск на территории войсковой части 73420. В тренировке также приняли участие сотрудники УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и медики, которые отработали два кризисных сценария.
В частности, были продемонстрированы алгоритмы реагирования при попытке насильственного освобождения из-под стражи конвоируемого лица — в ситуации нападения на должностных лиц с применением огнестрельного оружия. Кроме того, участники отработали порядок действий при групповом нападении на должностных лиц ФССП у здания территориального органа. По итогам учений была подтверждена эффективность межведомственного взаимодействия.
Фото УФСПП по Волгоградской области