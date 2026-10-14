Службой судебных приставов отработано взаимодействие силовых структур и медиков при чрезвычайных ситуациях. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, учения прошли на базе 187-го Псковского ордена Красной Звезды межвидового регионального учебного центра по подготовке младших специалистов инженерных войск на территории войсковой части 73420. В тренировке также приняли участие сотрудники УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и медики, которые отработали два кризисных сценария.