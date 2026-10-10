13227 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Волги»





Матч «Ротора» и «Волги» на Волгоград Арене посетили 13227 болельщиков. Об этом оповестили на стадионе пришедших во втором тайме.

Как ранее сообщалось информагентством, первый тайм закончился в пользуй гостей 1:0. В ворота хозяев на 3-й минуте матча забил 26-летний полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер.

Однако волгоградские футболисты смогли перетащить инициативу игры на себя. Уже на 50-й минуте матча сравнял счет в игре полузащитник «Ротора» Артем Симонян. На 70-й минуте матча выввел команду вперед Эльдарушев Абу-Саид.

Футболистам «Волги» позже все-таки удалось вернуть игру и сравнять. НА 80-й минуте счет сравнял Астемир Хашкулов.