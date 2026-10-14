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Мощи пяти великомучеников прибудут в храм Александра Невского

Общество 14.10.2026 08:26
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14.10.2026 08:26


17 октября в Волгоградскую епархию прибудут мощи глубоко почитаемых в России святых. Как сообщили в епархии, в 16 часов в кафедральном соборе Александра Невского будут встречать ковчег  с мощами одного из почитаемых в России греческих святых святителя Спиридона Тримифунтского, исповедника веры Христовой святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, а также иконы с частицами мощей священномученика Киприана и мученицы Иустины. Святыни будут находиться в главном храме Волгограда до 11 часов 22 октября, а затем будут переноситься  по некоторым приходам Волгограда и области, а также госпиталям, больницам и интернатам.

Что известно о святых, чьи мощи прибывают в Волгоград? Епископ города Тримифунта на Кипре Спиридон почитается в лике святителей как чудотворец. Он родился около 270 г. в простой бедной семье, трудился пастухом и землепашцем. Бог вознаградил его даром чудотворения, а сограждане из уважения к его добродетели избрали его епископом. Святитель имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов и совершал много других чудес, утверждают в епархии. 

Святитель Лука– архиепископ Симферопольский и Крымский, выдающийся хирург и профессор медицины. Он сочетал обширную врачебную практику с пастырским служением, неоднократно подвергаясь арестам и ссылкам за открытое исповедание веры и противостояние антирелигиозной политике советской власти. Святитель провёл в заключении около 11 лет, но продолжал служить церкви и оперировать. В 1923 г. он принял монашество и епископский сан. Он был прославлен в лике святых в 1995 году  и почитается верующими как чудотворец, его мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя.

Священномученик Киприан и мученица Иустина  жили в III-IV веке  на территории современной Турции. Они известны тем, что после принятия крещения во время гонений на христиан их сначала оклеветали, а потом долго мучили и казнили. 


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