В Волгограде на полвека сдадут лесной участок у санатория «Волгоград»





В Волгограде пустят с молотка участки на территории двух лесничеств. Муниципалитет выставил на торги право долгосрочной аренды земли на западе и юге региональной столицы. Здесь должны разместиться зоны отдыха.

Первый лот – территория между ул. Ангарской и Дубовой балкой. Участок находится в границах особо охраняемой природной территории «Долина р. Царицы». Его площадь составляет 0,6 га. Вторая территория расположена вблизи центра реабилитации «Волгоград», рядом с ул. Санаторная и ул. Живописная. Его площадь составляет 1 га.

В обоих случаях арендодатель сможет благоустроить территорию, но не вправе строить капитальные объекты, кроме велодорожек, лыжных трасс и гидротехнических сооружений. Также, по условиям сдачи участков свободный доступ граждан в лес должен быть сохранен.

Отметим, начальная цена первого лота 132,5 тыс. рублей, второго – 205,1 тыс. рублей. Отметим, аукцион будет проведён 9 ноября 2026 года. Победители получат право долгосрочной аренды территории на 49 лет.