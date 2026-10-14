Волгоградские гандболистки вызваны в состав молодёжной сборной

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Женская молодёжная сборная России готовится к учебно‑тренировочному сбору, который стартует 19 октября на подмосковной базе в Новогорске, сообщает Федерация гандбола России. В течение недели команда под руководством главного тренера Оксаны Роменской будет готовиться к двум товарищеским матчам со столичным «Лучом». Эти игры станут важным этапом для оценки формы игроков и отработки тактических связок.Особый интерес вызывает представительство волгоградской школы гандбола: сразу пять игроков системы «Динамо‑Синары» получили вызов в молодёжную сборную. Для Волгограда это не просто цифры – это показатель работы клуба и стабильности подготовки резерва.Среди вызванных – Софья Скрипник («Динамо‑Синара‑3»), выступающая на позиции вратаря. Её участие даёт тренерскому штабу возможность оценить потенциал вратарской линии, сформированной из разных школ: вместе с ней в бригаде – Карина Крутикова (ЦСКА) и Милена Узойкина («Звезда‑2»).Линия крайних и полусредних также представлена волгоградскими спортсменками: Кристина Климова (правый крайний), Малика Джавадова (правый полусредний) и Ульяна Куценко (левый полусредний). Их универсальность и умение действовать в плотной борьбе – важный ресурс для сборной, особенно в контрольных матчах, где тренеры ищут оптимальные сочетания.Но, пожалуй, самый эмоциональный сюжет сбора – возвращение Александры Анисимовой («Динамо‑Синара‑3») на площадку после травмы. Линейные в современном гандболе часто определяют темп и жёсткость игры, и опыт Анисимовой может стать ключевым фактором в матчах с «Лучом». Для самой спортсменки эти игры – возможность заново почувствовать соревновательный ритм и доказать свою готовность к более серьёзным стартам.Тренерский штаб во главе с Оксаной Роменской, в который также входят Оксана Свитанько и тренер вратарей Любовь Коротнева, сможет в течение недели не только наиграть связки, но и оценить глубину состава. Товарищеские матчи с «Лучом» станут для волгоградских гандболисток и всей молодёжной команды серьёзной проверкой перед дальнейшими турнирами.Александр Веселовский