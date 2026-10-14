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Спорт

Волгоградские кикбоксёры на турнире «Династия»: первая победа и урок ринга

Спорт 14.10.2026 07:55
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14.10.2026 07:55


В Краснодаре прошёл второй турнир профессиональной лиги «Династия» – проекта, который призван развивать кикбоксинг в России, открывать дорогу перспективным бойцам и вести спортсмена к международному уровню. Волгоградскую школу кикбоксинга на турнире представил спортивный клуб «Спарта».

В первом поединке Шерали Халимов, тренирующийся под руководством Сансара Ахвердяна, одержал победу над Дмитрием Бойко. Бой был остановлен секундантами соперника из‑за явного преимущества Халимова: Дмитрий перестал отвечать на атаки. Для Шерали эта победа стала первой на профессиональном ринге и важным шагом в карьере.

Во втором бою на ринг вышел ещё один воспитанник Ахвердяна – Эльдар Вахрушев. Он уверенно контролировал ход поединка, грамотно удерживал дистанцию и задавал темп, демонстрируя преимущество на протяжении двух с половиной раундов. Однако кикбоксинг не прощает потери концентрации даже на мгновение. Под занавес третьего раунда соперник Эльдара, Александр Плохотников, резко изменил ритм: апперкот обозначил смену темпа, а последовавшая за ним вертушка стала решающей. Вахрушев, уже готовивший собственный удар, пропустил точный удар в челюсть и оказался в нокауте.

Этот эпизод стал наглядным напоминанием: в профессиональном ринге исход противостояния может решить одна секунда, а преимущество нужно удерживать до финального гонга.



Александр Веселовский
Фото: Профессиональная лига «Династия»

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