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Общество

Под Волгоградом по суду медсестра восстановила право на досрочную пенсию

Общество 14.10.2026 09:28
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14.10.2026 09:28


Луиза Б. обратилась в суд с иском к ОСФР по Волгоградской области, оспаривая отказ в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Женщина не могла получить её более трёх лет.

Пенсионный фонд отказал в зачёте периода работы истца с ноября 1995 года по октябрь 1999 года в должности медицинской сестры хирургического отделения районной больницы в льготном исчислении (год за полтора). ОСФР обосновал это отсутствием штатного расписания и должностной инструкции за 90-е годы у работодателя. Однако суд постановил, что отсутствие кадровых документов не лишает работника пенсионных прав, если факт выполнения льготной работы подтверждён другими документами.

По закону право на льготный стаж (год за полтора) имеют не только хирурги, но и средний медицинский персонал хирургических отделений стационаров. Факт работы Луизы Б. в должности медсестры хирургического отделения на полную ставку в спорный период был подтверждён записями в трудовой книжке и справками работодателя.

Пенсионный орган уже засчитал этот период в общий стаж, что подтверждает характер работы и статус медучреждения. Следовательно, данный период должен быть учтён в специальном стаже в льготном исчислении. С учётом льготного стажа и переходного периода Луиза Б. выработала необходимый стаж 1 ноября 2020 года, а право на досрочную пенсию появилось у неё 1 ноября 2022 года. Поскольку в ОСФР она обратилась позже — 6 сентября 2023 года, отказ фонда является необоснованным.

Фроловский городской суд Волгоградской области признал решение ОСФР незаконным. Ведомству предписано пересчитать спорный период в льготном порядке и назначить Луизе Б. досрочную пенсию с 6 сентября 2023 года.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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