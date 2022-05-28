Уволен гендиректор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский

Между тем, на содержание спортивного клуба «Ротор» в 2021 году была потрачена рекордная сумма – 744 миллиона рублей. Волгоградский футбольный клуб был вторым по финансовому обеспечению в ФНЛ.
Спорт 28.05.2022 15:31
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28.05.2022 15:31
Между тем, на содержание спортивного клуба «Ротор» в 2021 году была потрачена рекордная сумма – 744 миллиона рублей. Волгоградский футбольный клуб был вторым по финансовому обеспечению в ФНЛ.
Андрей Рекечинский уволен с должности гендиректора волгоградского "Ротора". Об этом сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации Волгоградской области. Такое решение принято учредителем.
В клубе подтвердили новость о том, что Андрей Рекечинский покидает пост гендиректора и поблагодарили его за работу. Уже бывший гендиректор руководил клубом с 2016 года.Напомним, отставки гендиректора «Ротора» давно требовали болельщики, недовольные игрой волгоградской команды. Сам Андрей Рекечинский заявлял, что его судьбу будут решать по результатам выступления клуба в ФНЛ. Результаты оказались плачевными. «Ротор» занял 18-ое место и покинул лигу.
Между тем, на содержание спортивного клуба «Ротор» в 2021 году была потрачена рекордная сумма – 744 миллиона рублей. Волгоградский футбольный клуб был вторым по финансовому обеспечению в ФНЛ.
Пока неизвестна судьба главного тренера «Ротора» Артема Куликова. Контракты у игроков заканчиваются 31 мая.
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