Спорт

Уволен гендиректор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский

Спорт 28.05.2022 15:31
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28.05.2022 15:31


Андрей Рекечинский уволен с должности гендиректора волгоградского "Ротора". Об этом сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации Волгоградской области. Такое решение принято учредителем. 

В клубе подтвердили новость о том, что Андрей Рекечинский покидает пост гендиректора и поблагодарили  его за работу. Уже бывший гендиректор руководил клубом с 2016 года.
Напомним, отставки гендиректора «Ротора» давно требовали болельщики, недовольные игрой волгоградской команды. Сам Андрей Рекечинский заявлял, что его судьбу будут решать по результатам выступления клуба в ФНЛ. Результаты оказались плачевными. «Ротор» занял 18-ое место и покинул лигу.

Между тем, на содержание спортивного клуба «Ротор» в 2021 году была потрачена рекордная сумма – 744 миллиона рублей. Волгоградский футбольный клуб был вторым по финансовому обеспечению в ФНЛ.

Пока неизвестна судьба главного тренера «Ротора» Артема Куликова. Контракты у игроков заканчиваются 31 мая.





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