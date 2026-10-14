



Житель Волгоградской области Сергей С., несколько лет избегавший отцовских обязанностей, получил счет на сумму свыше 400 тыс. рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

По информации правозащитников, в 2014 году, после рождения сына, мужчина ушел из семьи. Несколько лет он исправно перечислял матери ребенка алименты по исполнительному листу. Однако затем выплаты прекратились – отец начал уклоняться от содержания мальчика.

Мама несовершеннолетнего неоднократно обращалась в районное отделение судебных приставов с просьбой принять меры по взысканию долга, но безрезультатно. Отчаявшись добиться справедливости самостоятельно, женщина обратилась за помощью к волгоградскому Уполномоченному по правам человека.

– В ходе организованной процессуальной проверки выяснилось, что районное отделение судебных приставов ГУ ФССП России по Волгоградской области поспешило с окончанием исполнительного производства. В июле 2026 года вынесено постановление об отмене этого решения. По результатам произведенного расчета задолженность по алиментам за последний пятилетний период составила 413 822 рубля 62 копейки. Кроме того, надзорная проверка установила: в материалах исполнительного производства отсутствуют сведения о выходах судебного пристава-исполнителя по месту жительства должника. То есть его имущественное положение и принадлежащее ему имущество должным образом не проверялись, – рассказали в аппарате волгоградского омбудсмена.

В настоящее время волгоградка стала регулярно получать причитающиеся денежные суммы.