В Волгограде началась консервация фонтанов на зиму





Муниципалитет приступил к подготовке городских фонтанов к зимнему периоду. Как пояснили в мэрии, в ближайшие недели коммунальные службы районов осушат и очистят чаши, проверят состояние инженерных систем и выполнят профилактические работы.

В рамках подготовки специалисты также демонтируют струеобразующие элементы и насосы – до весны они будут храниться на базе обслуживающих организаций. В этом сезоне в общественных пространствах всех районов Волгограда работали порядка 30 фонтанов.

Новые объекты появляются при благоустройстве существующих и строительстве новых зон отдыха. Так, в этом году на Привокзальной площади был воссоздан и запущен исторический фонтан «Детский хоровод». В сквере имени Василия Симбирцева продолжается строительство фонтана «Основание Царицына». В прошлом году капитально отремонтировали фонтан на территории МОУ ДЮЦ в Центральном районе.

Фото: архив V102.RU