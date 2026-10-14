Ситуацию с топливом в Волгограде облпромторг назвал контролируемой

Ситуация с бензином в Волгограде является неоднозначной. Горожане сообщают о напряжённой обстановке на АЗС. Пробки из автомобилей растягиваются на сотни метров, в том числе блокируются подъезды к остановкам общественного транспорта, что приносит определённые неудобства пассажирам автобусов и троллейбусов.



Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области накануне проинформировал, что федеральные и региональные профильные ведомства во взаимодействии с топливными компаниями продолжают ежедневный мониторинг топливообеспечения региона. Ситуацию чиновники называют контролируемой. Новая логистика поставок топлива в регион позволяет пополнять запасы дизеля и востребованных марок бензина.



