



Вечером 13 октября в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Угроза по-прежнему сохраняется.



Данное обстоятельство привело к ограничению в работе волгоградского аэропорта. По сообщению Росавиации в 00:00 авиагавань прекратила приём и выпуск воздушных судов. В 5:53 воздушное пространство над регионом открыли для полётов.



Однако некоторые рейсы в итоге отменены. Из столицы не прибудут рейсы DP 6965 и SU 1180. Соответственно, вылет в Москву отменён у рейсов DP 6966 и SU 1181.



Также задерживается вылет в столицу рейса DP 6968 - борт должен был отправиться по маршруту 13 октября в 21:50, но его вылет ожидается сегодня, 14 октября, в 8:00.