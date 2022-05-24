Спорт

Волгоградский «Ротор» покинул ФНЛ по решению РФС

Спорт 24.05.2022 17:15
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24.05.2022 17:15


Сегодня, 24 мая, исполком РФС утвердил итоги сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, победителем турнира признано московское «Торпедо». При этом по спортивному принципу четыре клуба покинули первый дивизион – «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».
«Торпедо» стало первым, набрав 75 очков. «КАМАЗ» стал 17-м (37 очков), «Ротор» – 18-м (36 очков), «Металлург» – 19-м (33 очка), а «Текстильщик» – 20-м (23 очка).
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что у волгоградского клуба есть призрачные теоретические шансы «зацепиться» в ФНЛ из-за финансовых проблем соперников, который заняли первые шестнадцать строчек в турнирной таблице. 

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