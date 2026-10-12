Футбольный год в Волгоградской области: итоги и новые горизонты





В Волгоградской области подводят итоги футбольного сезона: в разных форматах определились победители, а некоторые команды получили шанс выйти на новый уровень.



Главным событием в большом футболе стал заключительный матч Чемпионата области среди команд первой группы. Среднеахтубинцы убедительно обыграли «Киквидзе» со счётом 4:0 и сохранили титул чемпионов Волгоградской области. Серебряные медали отправляются в Михайловку, бронзовые – к еланскому «Урожаю».



Во второй группе интрига держалась до предпоследнего тура, но победитель определился досрочно: «Нехаево» стало чемпионом за тур до конца. Решающим оказался домашний матч с конкурентом из Николаевска: на своём поле «Нехаево» (Нехаевский район) одолело «Динамо» из Николаевска со счётом 3:2. Успех открывает команде новые перспективы: в следующем году «Нехаево» выступит уже в первой группе, где уровень сопротивления заметно выше.

Параллельно в Волгограде завершился региональный этап чемпионата России по мини‑футболу в формате 8х8 среди мужчин. В турнире приняли участие 10 команд, и борьба за призовые места получилась плотной. Победителем стала команда «Киквидзе» из Киквидзенского района: именно она представит Волгоградскую область на всероссийском этапе. Серебряным призёром стал волгоградский «Ермак», бронзу завоевала ещё одна городская команда – «Красный Октябрь».

Сезон завершается, но для ряда коллективов он становится отправной точкой: переход в более сильную группу и участие во всероссийских соревнованиях задают высокую планку на будущее.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Ермак»