



РСЧС Волгоградской области проинформировала горожан, что в 6:31 угроза атаки БПЛА миновала. В настоящее время в воздушном пространстве региона нет фиксаций вражеских дронов.



Отметим, угроза атаки со стороны ВСУ сохранялась с 19:04 13 октября. По данным мониторинговых каналов фиксации БПЛА были Волгограде, а также в Киквидзенском, Новоаннинском, Кумылженском, Нехаевском, Серафимовичском, Фроловском, Среднеахтубинском районах. В 1:00 угроза в Волгограде миновала, но сохранялась по области.



Аэропорт Волгограда на время прекращал приём и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме, но некоторые московские рейсы были отменены.