



Воспитанник волгоградской спортивной школы олимпийского резерва Матвей Обухов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы ВФСО «Трудовые резервы». Турнир прошёл в спортивном комплексе «Энергия» и собрал около 500 дзюдоистов почти из трёх десятков регионов России.

Соревнования в Новосибирске состоялись уже в шестой раз и имеют статус отборочного этапа: по итогам серии определяются сильнейшие, которые будут защищать честь своих регионов на первенстве страны – главном юношеском старте сезона. Турнир состоялся под эгидой проекта «Лига защитников Отечества»; организаторы – Новосибирская областная федерация дзюдо и ВФСО «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта РФ. Медали разыгрывались в 17 весовых категориях: в девяти у юношей и в восьми у девушек.

Матвей Обухов выступал в весовой категории до 81 кг. В решающей схватке за третье место он досрочно, иппоном, одолел Александра Ермакова из Алтайского края – поединок завершился на отметке 3 минуты 52 секунды при том, что оба спортсмена к этому моменту получили по два предупреждения. Подготовкой волгоградского дзюдоиста руководит тренер-преподаватель Виталий Яловенко.

Выступление принесло Обухову рейтинговые очки в зачёт «Лиги защитников Отечества» – серии турниров, по итогам которой определяется состав участников юношеского первенства страны. Таким образом, волгоградский спортсмен сохранил шансы на попадание в число участников главного старта сезона.

Александр Веселовский