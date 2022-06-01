Будут говорить о «Роторе»: в Волгоград вместе со звездами футбола прибудет руководство РФС

В Волгограде на матче-открытии ЮФЛ Юг сегодня, 1 июня ожидается визит одного из руководителей РФС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фан-портал болельщиков «Ротора», это может быть Максим Митрофанов, заместитель директора по развитию РФС или Александр Алаев, президент ФНЛ. Возможна встреча представителей РФС с руководством региона, предполагает источник, где может быть поднята тема «Ротора», а также развития детского футбола.

жидается также приезд звезд футбола – Андрея Аршавина, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Андрея Тихонова, Владимира Быстрова, Динияра Билялетдинова. Для гостей и участников мероприятия приготовили красивое шоу с выступлениями творческих коллективов и конкурсами. А знаменитые футболисты проведут мастер-класс для юных спортсменов в ФОК "Авангард" в Волжском.

Напомним, сегодня на «Волгоград-Арене» встретятся воспитанники СК «Ротор» и ФК «Сочи». О