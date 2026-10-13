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Волгоградцы могут заразиться бешенством во время осенних фотосессий

Федеральные новости 13.10.2026 21:16
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13.10.2026 21:16


Волгоградцам, устраивающим фотосессии в опавшей листве, угрожает не только аллергия, но и опасные инфекции Среди главных угроз – бешенство, гельминты и бронхиальная астма. Об этом «Парламентской газете» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Что скрывается в листве

По словам специалиста, опавшая листва – это не стерильное покрытие, а сложная экосистема. Листья смешиваются с землей, на них оседают следы животных и птиц, по ним ходят в обуви, перенося все что угодно.

– Это может быть и земля, и экскременты животных или птиц, в которых как минимум может содержаться аллерген. А значит, у людей со склонностью к заболеваниям способны развиться и аллергия, и бронхиальная астма. Кроме того, что сам по себе процесс гниения листвы – источник биологической опасности, – приводит издание слова врача.

Как уточняет специалист, в перегное и почве под листьями зимуют яйца гельминтов и личинки насекомых. Это нестерильная среда, подчёркивает Кондрахин. Но главная угроза, по его мнению, — скрытый контакт с дикими и бродячими животными, которые могут быть носителями бешенства.

– Если трогать руками листву, можно подцепить что угодно, –  предупреждает врач. – Мы же не знаем, кто прошелся по ней, какое животное или птица, что они оставили там. Главная опасность кроется в скрытом контакте с дикими и бродячими животными, которые потенциально могут быть больны бешенством. И их следы также остаются на листьях и земле.

Вирус передается через слюну больного животного, попавшую на кожу или слизистые. Достаточно потереть глаза немытыми руками после контакта с листвой – и риск заражения становится реальным.

Как обезопасить себя

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач советует придерживаться нескольких правил: во время съёмки не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту; после прогулки тщательно мыть руки; при наличии ранок или ссадин не контактировать с опавшей листвой напрямую.

– Если принять все необходимые меры, заражения можно избежать. Просто надо помнить: если вы сильно углубились в листву, то после этого нужно хорошенько помыть руки, не трогать лицо, даже если испачкались. Словом, соблюдение базовой гигиены поможет избежать проблем со здоровьем, – резюмировал Кондрахин.

Напомним, что бешенство остается смертельно опасным заболеванием. При этом в Волгоградской области достаточно часто дикие животные выходят в населенные пункты и могут переносить инфекцию. 

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