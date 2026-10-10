«Ротор‑М» продолжает набирать очки. Повержен «Арсенал-М» – 2:0

Волгоградский «Ротор‑М» в 28‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) принимал тульский «Арсенал-М» и одержал уверенную победу – 2:0. После выездного разгрома команде было важно вернуть игровой ритм и начать сокращать отставание в таблице. Эта победа стала очередным шагом на этом пути.
Команды начали матч неторопливо: никто не хотел раскрывать свои возможности, предпочитая сначала выявить слабые места соперника. К тому же плохое состояние поля не способствовало скоростной комбинационной игре. Футболисты допускали много технического брака и старались компенсировать это обилием единоборств. Первый тайм не баловал болельщиков яркими моментами, и команды ушли на перерыв при нулях на табло.
Во второй половине встречи волгоградский клуб заиграл агрессивнее, был более нацелен на ворота. В одном из эпизодов Дмитрий Закиров заработал пенальти – и сам же его реализовал на 55‑й минуте. «Сине‑голубые» продолжили давить: на 58‑й минуте Никита Петрунькин выдал разрезающий пас на Максима Хилькова. Тот быстро оценил ситуацию, первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ворота – 2:0.
В целом туляки ничего не смогли противопоставить хозяевам поля. «Красно‑жёлтым» позволяли владеть мячом, но до по-настоящему опасных ударов дело не доходило. «Ротор» блокировал все подходы к воротам, а попытки забросить мяч в штрафную не увенчались успехом. Волгоградцы практически всю верховую борьбу выиграли и заслуженно победили – 2:0.
Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов был краток:
«Ротор-М» (Волгоград) – «Арсенал-М» (Тула) – 2:0 (0:0)
В турнирной таблице «Ротор‑М» остаётся в нижней части, но сократил отставание до четырёх очков: у сине‑голубых 18 очков, у «Ахмата» и «Оренбурга» – по 22. Следующий матч волгоградская молодёжка проведёт 16 октября в Санкт‑Петербурге, где соперником станет «Кировец‑Восхождение». Начало встречи – в 17:00.
Александр Веселовский