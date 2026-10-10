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Спорт

«Ротор‑М» продолжает набирать очки. Повержен «Арсенал-М» – 2:0

Спорт 10.10.2026 14:05
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10.10.2026 14:05


Волгоградский «Ротор‑М» в 28‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) принимал тульский «Арсенал-М» и одержал уверенную победу – 2:0. После выездного разгрома команде было важно вернуть игровой ритм и начать сокращать отставание в таблице. Эта победа стала очередным шагом на этом пути.

Команды начали матч неторопливо: никто не хотел раскрывать свои возможности, предпочитая сначала выявить слабые места соперника. К тому же плохое состояние поля не способствовало скоростной комбинационной игре. Футболисты допускали много технического брака и старались компенсировать это обилием единоборств. Первый тайм не баловал болельщиков яркими моментами, и команды ушли на перерыв при нулях на табло.

Во второй половине встречи волгоградский клуб заиграл агрессивнее, был более нацелен на ворота. В одном из эпизодов Дмитрий Закиров заработал пенальти – и сам же его реализовал на 55‑й минуте. «Сине‑голубые» продолжили давить: на 58‑й минуте Никита Петрунькин выдал разрезающий пас на Максима Хилькова. Тот быстро оценил ситуацию, первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ворота – 2:0.


В целом туляки ничего не смогли противопоставить хозяевам поля. «Красно‑жёлтым» позволяли владеть мячом, но до по-настоящему опасных ударов дело не доходило. «Ротор» блокировал все подходы к воротам, а попытки забросить мяч в штрафную не увенчались успехом. Волгоградцы практически всю верховую борьбу выиграли и заслуженно победили – 2:0.

Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов был краток:

– Нам было сложно после крупного выезда поражения. Ребята справились, а это самое главное. И игроков, и болельщиков поздравляю с победой.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Арсенал-М» (Тула) – 2:0 (0:0)

9 октября, 16:00. Молодежная лига Б, групповой этап, 28 тур.
Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 57.
Судьи: Арут Габриелян (Петрозаводск), Максим Коломойцев (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград).
«Ротор-М»: Прохоров, Петрунькин (Кадыров, 90), Кычанов, Кашлев (Седюк, 90), Тарчоков (Кувакин, 90), Журавский, Цымбалов (Ералиев, 82), Клименко (Закиров,36), Суров, Хильков (Ермаков, 71), Адельшин (Володин, 79).
«Арсенал-М»: Холин, Родионов, Чеботарев, Степин, Кочетков, Коротеев (Усков, 61. Винокуров, 86), Осипов (Каширин, 77), Сушилин, Анненков, Ермошин (Шилов,77), Сычев (Кирков, 65).
Голы: Закиров, 55 (пенальти, 1:0). Хильков, 58 (2:0).
Предупреждены: Суров, 35 (грубая игра). Тарчоков, 89 (грубая игра) – Коротеев, 25 (неспортивное поведение). Степин, 54 (срыв перспективной атаки).

В турнирной таблице «Ротор‑М» остаётся в нижней части, но сократил отставание до четырёх очков: у сине‑голубых 18 очков, у «Ахмата» и «Оренбурга» – по 22. Следующий матч волгоградская молодёжка проведёт 16 октября в Санкт‑Петербурге, где соперником станет «Кировец‑Восхождение». Начало встречи – в 17:00.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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