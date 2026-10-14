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Общество

За сброс нечистот в ЖК Волгограда ассенизатор выплатит 5 млн

Общество 14.10.2026 11:04
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14.10.2026 11:04


Арбитражный суд Волгоградской области поддержал требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора  к ИП о возмещении вреда почвам  в размере 5 092 586 рублей. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее  граждане пожаловались на сброс  сточных вод с ассенизаторской машины марки «ЗИЛ» на земельные участки, расположенные в районе ЖК «Победа», а также по ул. Шоссе Авиаторов Волгограда. 

При выезде на указанные места факты сброса подтвердились. Общая площадь загрязнения составила 555,19 кв.м.

По результатам лабораторных исследований было также установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах почв.


Как выяснилось, собственником ассенизаторской машины марки «ЗИЛ» является индивидуальный предприниматель Ядвижен В.И., который в добровольном порядке не возместил ущерб. 

В связи с этим межрегиональное управление обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с иском о принудительном взыскании. Суд удовлетворил исковые требования природоохранного ведомства. Возмещение ущерба находится на контроле ведомства.

Фото Росприроднадзора 

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