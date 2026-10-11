



Рестарт сезона в российском футболе отметился высокой результативностью, и матч «Ротор» – «Волга» не стал исключением. В рамках 13‑го тура Первой лиги команды выдали яркую ничью – 2:2.



После паузы на сборы волгоградский клуб провёл точечные изменения в составе. Эмерсон остался вне заявки из‑за перебора жёлтых карточек, в основе дебютировал Руслан Байтуков, а Егор Данилкин, восстановившийся после травмы, вернулся в строй. Настрой «сине‑голубых» остался прежним – играть агрессивно и контролировать ход встречи.





«Ротор» с первых секунд полетел вперёд, команда сразу создала два опасных момента, но пропустила контратаку и обидный гол. На 3-й минуте Кирилл Фольмер оказался самым расторопным на линии штрафной волгоградцев и точным ударом уложил мяч под правую штангу – 0:1.





Подопечные Дмитрия Парфёнова продолжили оказывать давление. На 15‑й минуте Абу‑Саид Эльдарушев проверил на прочность штангу ворот гостей. Минуту спустя шанс отличиться был у Артёма Симоняна, но удар не получился.





К середине первого тайма преимущество «Ротора» стало безоговорочным: моменты следовали один за другим, но подводила спешка. В итоге команды ушли на перерыв при счёте 0:1 в пользу гостей.





Во втором тайме картина не изменилась, сине-голубые шли вперёд всей командой, и на 50-й минуте «Ротор» сравнял счёт: автор гола Артём Симонян – 1:1. Далее хозяева не ослабили давления, «Волга» была заперта на своей половине поля и это преимущество вылилось во второй гол: на 80-й минуте Эльдарушев ударом головой вывел волгоградцев вперёд – 2:1.





Гостям надо было спасть игру и в одной из редких атак они заработали штрафной, с которого сравняли счёт. После удара со стандарта, мяч в сутолоке добил Лука Багателия – 2:2. В оставшееся время проснулась «Волга» и игра пошла на встречных курсах, оба соперника стремились забить третий мяч и вырвать победу, но матч так и закончился со счётом 2:2.





Дмитрий Парфёнов прокомментировал итоги матча:





– Матч получился хорошим – если не считать двух ошибок, приведших к пропущенным мячам. Именно в таких эпизодах нужно действовать разумнее и сохранять максимальную концентрацию, чтобы не доводить дело до гола. При этом команда имела полное преимущество, создала множество моментов и показала хорошее содержание игры. Нам нужно дожимать такие матчи, эффективнее реализовывать шансы и стараться переводить игру в более спокойное русло.





«Ротор» (Волгоград) – «Волга» (Ульяновск) – 2:2 (0:1).



10 октября, 17:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 13-й тур.



Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 13227. Количество зрителей в гостевом секторе: 21.



Судьи: Кирилл Гарафутдинов (Москва), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Егор Ли (Москва).



«Ротор»: Чагров, Покидышев, Данилкин, Клещенко, Байтуков, Трошечкин, Манелов, Родионов (Хохлачев, 83), Симонян, Хубулов (Алиев, 85), Эльдарушев.



«Волга»: Ходанович, Рахманов (Никитин, 53), Быков, Костин, Степанов, Ковалев (Касьянов, 77), Дзиов, Шагиахметов (Багателия, 77), Саплинов, Фольмер (Гершун, 73), Яковлев (Хашкулов, 73).



Голы: Фольмер, 3 (0:1). Симонян, 50 (1:1). Эльдарушев, 70 (2:1). Багателия, 80 (2:2).





По игре видно, что после паузы «Ротор» провёл качественный матч: команда доминировала, создала множество моментов и показала хороший объём работы. Однако недостаточная реализация голевых шансов и ошибки в обороне не позволили забрать три очка. Особенно стоит отметить прогресс Ильи Родионова: по объёму созидательной работы и вовлечённости он был одним из лучших на поле.





Волгоградский клуб набрал 15 очков и занимает 8‑е место в таблице. Следующий матч «Ротор» вновь проведёт дома – 16 октября волгоградцы сыграют с «Сочи».





Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева



















































































































































































