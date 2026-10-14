



Минувшей ночью ВСУ направили в регионы РФ 902 беспилотника. По данным Минобороны, Волгоградская область отражала атаку вражеских дронов с 20:00 13 октября.



Кроме Волгоградской области беспилотники ликвидированы силами ПВО в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тульской, Тверской областях, в Республике Крым, Ставропольском и Краснодарском краях, а также над акваторией Азовского моря.



Отметим, режим беспилотной опасности действовал в регионе с 19:04 13 октября по 6:31 14 октября. По данным мониторинговых каналов фиксации БПЛА были Волгограде, а также в Киквидзенском, Новоаннинском, Кумылженском, Нехаевском, Серафимовичском, Фроловском, Среднеахтубинском районах. В 1:00 угроза в Волгограде миновала, но сохранялась по области.



Аэропорт Волгограда временно не осуществлял полёты, некоторые столичные рейсы были отменены.