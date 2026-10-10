«Ротор» и «Волга» сыграли вничью на «Волгоград Арене»





Сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» против «Волги» матч завершился ничьей – 2:2. Сегодня на игру пришли поддержать команду 13227 болельщиков.

В первом тайме уже на 3-й минуте матча счет открыла «Волга». Мяч забил 26-летний полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер. Что-то противопоставить футболистам из Ульяновска волгоградским футболистам не удалось.





Во втором тайме игроки «Ротора» смогли перетащить инициативу игры на себя. Уже на 50-й минуте матча сравнял счет в игре полузащитник Артем Симонян. На 70-й минуте матча вывел команду вперед Эльдарушев Абу-Саид.

Футболистам «Волги» позже все-таки удалось вернуть игру и сравнять. НА 80-й минуте гол забил Астемир Хашкулов. На этом командам не удалось создать голевых моментов.

Фото: Андрей Поручаев