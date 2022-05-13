Спорт

«Посадите кого-нибудь»: в Волгоградской облдуме требуют перекрыть денежный поток «Ротору» после провала в ФНЛ

Спорт 13.05.2022 13:03
13.05.2022 13:03


Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов потребовал пересмотреть объемы финансирования футбольного клуба «Ротор» после серии провалов волгоградской команды в РПЛ и ФНЛ. Как рассказали ИА «Высота 102» в регпарламенте, соответствующее обращение он направил председателю комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму областной думы Алексею Рыгину. Депутат предлагает вынести этот вопрос на заседании комитета, а также «рассмотреть меры ответственности за результаты проведенных матчей с приглашением всех ответственных лиц облспорткомитета и футбольного клуба». 
– Как уже известно, команда не решила поставленных задач, несмотря на то, что по объему финансирования входит в тройку самых обеспеченных клубов ФНЛ, – пояснил в разговоре с корреспондентом  информагентства депутат Руслан Шарифов. – И, на мой взгляд, это вина управленцев, которые распоряжались этими средствами и допустили такой неудовлетворительный результат. Губернатор сделал для «Ротора» все, что мог. Играйте, ребята, хотя бы в середине таблицы. Но мы получили то, что получили – «Ротор» вылетел из ФНЛ. Я считаю, что нужно пересмотреть вопрос о финансировании «Ротора» и перенаправить бюджетные средства на массовый спорт, где занимаются тысячи человек – в спортшколы, на обновление тренажеров и т.д. Футбол – это радость, а от игры «Ротора» мы видим одно огорчение. 
По словам Руслана Шарифова, от спортивных функционеров он хотел бы услышать, что будет дальше с волгоградским футболом. 
– Пусть ответят, какие они видят перспективы – или мы закрываем клуб или оставляем «Ротор» в качестве областной команды, –считает депутат. 
Также Руслан Шарифов не исключил и финансовой проверки клуба. 
- На это есть правоохранительные органы, но и депутаты могут инициировать соответствующее поручение контрольно-счетной палате Волгоградской области, - пояснил он.
После рассмотрения вопроса о «Роторе» на заседании комитета он может быть вынесен и на областную думу.
Напомним, волгоградский «Ротор» досрочно покинул ФНЛ, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. В прошлом году клуб вылетел и из РПЛ. Причиной провального выступления «Ротора» болельщики считают неэффективное руководство клубом, частую смену главных тренеров, сомнительный подбор игроков и неоднократно требовали отставки гендиректора Андрея Рекечинского и председателя облспорткомитета Александра Глинянова. На что Андрей Рекечинский заявлял, что выводы его руководство будет делать после окончания сезона. До него, кстати, осталось всего два матча. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что объем финансирования АНО СК «Ротор» в 2021 году почти в два раза превысил бюджет клуба 2020-го года. Так, в прошлом году клуб получил 744 миллиона 844 тысячи рублей целевых средств. Это на 91,7% больше, чем годом ранее - 388 миллионов 546 тысяч рублей. 
Любопытно, накануне в передаче «Есть тема» на  Матч-ТВ один из российских футбольных тренеров Александр Григорян поднял вопрос о причинах вылета «Ротора», одного из самых состоятельных клубов, из ФНЛ и попросил «посадить кого-нибудь».

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