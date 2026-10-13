Главное

«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Федеральные новости

Федеральные новости
 Волгоградцы могут заразиться бешенством во время осенних фотосессий
Волгоградцам, устраивающим фотосессии в опавшей листве, угрожает не только аллергия, но и опасные инфекции Среди главных угроз – бешенство, гельминты и бронхиальная астма. Об этом «Парламентской газете» рассказал старший...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по складу БПЛА в Киевской области и сухогрузу в Бугском Лимане
Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Киевской области поражён...
Общество

Еще не грипп: в РПН назвали вирусы, отправляющие волгоградцев на больничные

Общество 13.10.2026 21:46
0
13.10.2026 21:46


Сезонная заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области по итогам сентября и прошедшего периода октября 2016 года не превышает эпидемического порога. Мало того, она находится на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».

В ведомстве отметили, что среди циркулирующих вирусов грипп не обнаружен. В то же время фиксируются риновирусы, парагрипп, а также сезонный коронавирус. 

Однако в некоторых образовательных учреждениях временно приостанавливался учебный процесс из-за увеличения допустимого количества учеников и воспитанников. Так, на 41-й неделе такая мера применялась в группах и классах шести учреждений. В настоящее время занятия уже возобновлены. 

Между тем, как накануне сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, по данным на 12 октября в связи со всплеском заболеваемости ОРВИ среди учащихся временно закрыты два класса – один в школе Дубовского района и один в образовательной организации Волгограда. При этом учебный процесс для здоровых детей  продолжился с применением дистанционных технологий. 

Всего, по данным Роспотребнадзора РФ, на 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,2%, из них риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.

Ранее сообщалось о наплыве чихающих и кашляющих жителей Волгоградской области в медучреждения и об огромных очередях в поликлиники, где больные вынуждены проводить по несколько часов. Однако, как следует из ответа Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью ОРВИ не вышла за пределы. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.10.2026 21:46
Общество 13.10.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 21:32
Общество 13.10.2026 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 20:50
Общество 13.10.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 19:25
Общество 13.10.2026 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 19:10
Общество 13.10.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 18:24
Общество 13.10.2026 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 17:41
Общество 13.10.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 15:37
Общество 13.10.2026 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:45
Общество 13.10.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:30
Общество 13.10.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:28
Общество 13.10.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:13
Общество 13.10.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 13:52
Общество 13.10.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 13:07
Общество 13.10.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 12:40
Общество 13.10.2026 12:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Еще не грипп: в РПН назвали вирусы, отправляющие волгоградцев на больничныеСмотреть фотографии
21:32
Власти Иловли отказались от планов лишать детей «Солнышка»Смотреть фотографии
21:16
Волгоградцы могут заразиться бешенством во время осенних фотосессийСмотреть фотографии
20:50
Волгоградцам проиндексируют маткапитал: суммы на 2027 годСмотреть фотографии
20:40
Курьер из Пензы обчистила волгоградских стариков почти на 5 миллионовСмотреть фотографии
20:26
Минобороны: ВС РФ ударили по складу БПЛА в Киевской области и сухогрузу в Бугском ЛиманеСмотреть фотографии
19:25
«Не экономьте на детях»: участники СВО попросили не закрывать детсад под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:10
Новая угроза: в Волгограде и области объявили опасность по БпЛАСмотреть фотографии
18:57
Кому прибавят, а кому урежут: депутаты перекраивают бюджет Волгоградского регионаСмотреть фотографии
18:24
Волгоградские врачи спасли 12-летнего мальчика с опасной инфекциейСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде 14 октября без света останутся жители четырёх районовСмотреть фотографии
16:34
Школьницы из Камышина стали серебряными призёрами турнира «Кожаный мяч» в АнапеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградская область отсудила у «Транснефть-Приволга» полмиллиардаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде водители ради бензина начали вновь блокировать автобусные остановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Бронза на последних секундах: волгоградский дзюдоист победил иппоном в схватке за третье местоСмотреть фотографии
14:45
Генерал-майор полиции Юрий Плющ проведет личный прием граждан в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:30
Волгоградские пенсионеры в ноябре досрочно получат выплатыСмотреть фотографии
14:28
В Михайловке ликвидируют пожар в частном доме на ул. МичуринаСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцам напомнили о Дне открытых дверей в налоговой инспекции 15 октябряСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области ИИ помогает врачам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде опровергли фейк о размещении ПВО на крышах домовСмотреть фотографии
12:40
Герой России Михаил Подшибякин посмертно стал Почетным гражданином ВолжскогоСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде грузовик с манипулятором переехал пешехода у остановки «Безымянная улица»Смотреть фотографии
12:10
Чистая зарплата волгоградцев превысила 71 тысячу в 2026 годуСмотреть фотографии
11:59
Краевед рассказал о довоенном подземном кафе в СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Под Волгоградом засняли последствия смертельного столкновения фуры и «Рено Дастер»Смотреть фотографии
11:37
Месиво вместо машин: водители двух иномарок погибли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде иномарка влетела в маршрутку №50: восемь пассажиров пострадалиСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде стартовал отопительный сезон: что нужно знать жителямСмотреть фотографии
11:07
«Сады Придонья» приняли участие в реалити-шоу «Практиканты»Смотреть фотографии
 