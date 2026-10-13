



Сезонная заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области по итогам сентября и прошедшего периода октября 2016 года не превышает эпидемического порога. Мало того, она находится на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».

В ведомстве отметили, что среди циркулирующих вирусов грипп не обнаружен. В то же время фиксируются риновирусы, парагрипп, а также сезонный коронавирус.

Однако в некоторых образовательных учреждениях временно приостанавливался учебный процесс из-за увеличения допустимого количества учеников и воспитанников. Так, на 41-й неделе такая мера применялась в группах и классах шести учреждений. В настоящее время занятия уже возобновлены.

Между тем, как накануне сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, по данным на 12 октября в связи со всплеском заболеваемости ОРВИ среди учащихся временно закрыты два класса – один в школе Дубовского района и один в образовательной организации Волгограда. При этом учебный процесс для здоровых детей продолжился с применением дистанционных технологий.

Всего, по данным Роспотребнадзора РФ, на 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,2%, из них риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.

Ранее сообщалось о наплыве чихающих и кашляющих жителей Волгоградской области в медучреждения и об огромных очередях в поликлиники, где больные вынуждены проводить по несколько часов. Однако, как следует из ответа Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью ОРВИ не вышла за пределы.



