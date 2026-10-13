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Спорт

Провал в первом тайме стоил «Каустику» матча со ставропольским «ВиктОром» – 32:38

Спорт 13.10.2026 07:18
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13.10.2026 07:18


В 8-м туре мужской Суперлиги по гандболу «Каустик» встречался с соседями по турнирной таблице и после упорного матча с «Зенитом» имел все основания надеяться на положительный исход встречи. Но соперник показал более дисциплинированный гандбол, и волгоградский клуб уступил – 32:38.

Команды сразу задали высокий темп встречи, и с первых минут пошёл размен ударами, в котором преуспели гости. До 6-й минуты они вели в счёте, опережая хозяев площадки на один мяч 4:3. Лидеры забивали, в рамке команду выручал Глеб Великанов.

А после что-то сломалось. Вратарь волгоградцев продолжил штамповать сейвы, но все подборы были за ставропольцами, которые со вторых попыток не оставили Глебу шансов.

В нападении тоже начались проблемы: потери, броски мимо – и соперник начал наращивать отрыв. Остановить его смог только сигнал на перерыв. В первом тайме хозяева оторвались на 6 мячей – 22:16.

Во второй половине встречи тенденция продолжилась, и к середине второго тайма «ВиктОр» убежал на +8 – 45-я минута, 31:23. После того как Дмитрий Бочарников взял тайм-аут и внёс коррективы в действия своих подопечных, волгоградцы начали сокращать отставание. За 7 минут до конца матча – 34:30.

Игра обострилась, у химиков появилась надежда на камбэк, но обидные ошибки волгоградских гандболистов позволили хозяевам вернуть игру в нужное им русло и одержать уверенную победу – 38:32.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников озвучил причины поражения: 

 – Пропустили очень много. Особенно в первом тайме. Потеряли мячи, не забили, получили на спине. Соперник оторвался, и ему этого хватило. Поэтому ключевой отрезок – провал в первом тайме. 

Лучшими игроками матча были признаны Кирилл Акрамов («Каустик»), у которого 9 точных попаданий, и Андрей Беляев («ВиктОр»), забивший 6 мячей. 

«ВиктОр» (Ставрополь) – «Каустик» (Волгоград) – 38:32 (22:16).
12 октября, 19:00. Суперлига. Предварительный этап. 8-й тур. 
Ставрополь. «Восток-Арена „Арена крытая“». Количество зрителей: 865. 
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти). 
«ВиктОр»: Третынко – Сазонов (3), Сорока (6), Кириленко (4), Ермолин (4), Пилюк (2), Некрасов – Никабадзе, Мазуров (2), Беляев (6), Гарбуз (3), Тураев, Сибирев (2), Масленников (4), Воробьев, Кривенко (2). 
«Каустик»: Великанов – Кольцов (6), Акрамов (9), Глущенко (2), Тропин (2), Светлов (1), Алексанян (2) – Дубин, Косенков (4), Кудинов (2), Токмаков, Палащенко, Востриков, Пихтярев (3), Простак (1), Земляной. 
Эффективность бросков, %: 71 – 65. 
Владение мячом (минуты): 23 – 37. 
7-метровые/голы: 5/4 – 11/6. 
Штрафное время: 6 – 6. 

Волгоградский клуб уступил 8-ю строчку своему сопернику и переместился на 9-е место. Команду теперь ждёт новое испытание: 19 октября, в матче 9‑го тура, команда Дмитрия Бочарникова сразится с краснодарским СКИФом, идущим на втором месте. Встреча пройдёт на «Динамо Арене», начало – в 18:30. 

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба ГК «ВиктОр»

 

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