Расследования

Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце

Расследования 18.02.2022 13:48
0
18.02.2022 13:48



По подозрению в жестоком убийстве собутыльника, совершенном 16 февраля, задержан 47-летний житель Камышина Волгоградской области. По версии следствия, он напал с ножом на своего приятеля во время домашнего застолья, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дарья Буянова.
Конфликт между знакомыми произошел на почве уязвленной гордости подозреваемого: он заявил своему собутыльнику, что тот не уважает его сожительницу. Словесная перепалка вылилась в насилие: камышанин схватил лежавший на столе нож и ударил им приятеля в область сердца. Истекающий кровью мужчина в попытке спастись выбежал на улицу, где его увидели случайные прохожие. Люди вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу. Врачам не удалось его спасти.
– В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировала Дарья Буянова. – По ходатайству следственного органа судом в отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
18.02.2022 12:18
Расследования 18.02.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 11:35
Расследования 18.02.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 11:01
Расследования 18.02.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 10:54
Расследования 18.02.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 10:32
Расследования 18.02.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 21:08
Расследования 17.02.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 20:36
Расследования 17.02.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 20:08
Расследования 17.02.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 17:54
Расследования 17.02.2022 17:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:04
Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой домСмотреть фотографии
14:56
Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФОСмотреть фотографии
14:40
Волгоградский облздрав озвучил страшный прогноз распространения коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердцеСмотреть фотографии
13:46
Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»Смотреть фотографии
13:42
«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлиникеСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцы выбирают: «Ростелеком» определил наиболее популярные в регионе цифровые сервисыСмотреть фотографии
13:20
«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачейСмотреть фотографии
13:03
Случится ли сенсация: в Волгограде 18 февраля единороссы выберут секретаря отделенияСмотреть фотографии
12:18
За срыв капремонта 16 домов в Волгограде и хищение 27 млн рублей возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области ковид-пациенты массово пошли на поправкуСмотреть фотографии
11:35
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпиталеСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
10:54
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД ЦукрукаСмотреть фотографии
10:32
Задержан житель Волгограда, расстрелявший доставщика DeliveryСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
В Волгограде регоператора оштрафовали за нерегулярный вывоз мусораСмотреть фотографии
10:13
Три человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде УК заплатит за сгнивший чердакСмотреть фотографии
09:57
Сергей Китаев: Россия прямо демонстрирует нежелание воевать с братским народомСмотреть фотографии
09:27
Дорожники за ночь заделали яму на севере Волгограда после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:58
От плюса до минуса: трассы в Волгоградской области попали во власть тумана и гололедаСмотреть фотографии
08:29
Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде 26 улиц и 2 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:43
В Советском районе Волгограда снесут два гаражаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободуСмотреть фотографии
20:36
«Пластикового короля» из Волгограда осудили в Москве за мошенничествоСмотреть фотографии
20:08
СК забирает у полиции дело об избиении школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:52
Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Топливо для сельхозработ снова подорожало в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 