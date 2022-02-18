Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце

Расследования 18.02.2022 13:48
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18.02.2022 13:48
По подозрению в жестоком убийстве собутыльника, совершенном 16 февраля, задержан 47-летний житель Камышина Волгоградской области. По версии следствия, он напал с ножом на своего приятеля во время домашнего застолья, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дарья Буянова.
Конфликт между знакомыми произошел на почве уязвленной гордости подозреваемого: он заявил своему собутыльнику, что тот не уважает его сожительницу. Словесная перепалка вылилась в насилие: камышанин схватил лежавший на столе нож и ударил им приятеля в область сердца. Истекающий кровью мужчина в попытке спастись выбежал на улицу, где его увидели случайные прохожие. Люди вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу. Врачам не удалось его спасти.
– В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировала Дарья Буянова. – По ходатайству следственного органа судом в отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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