Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце









По подозрению в жестоком убийстве собутыльника, совершенном 16 февраля, задержан 47-летний житель Камышина Волгоградской области. По версии следствия, он напал с ножом на своего приятеля во время домашнего застолья, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дарья Буянова.

Конфликт между знакомыми произошел на почве уязвленной гордости подозреваемого: он заявил своему собутыльнику, что тот не уважает его сожительницу. Словесная перепалка вылилась в насилие: камышанин схватил лежавший на столе нож и ударил им приятеля в область сердца. Истекающий кровью мужчина в попытке спастись выбежал на улицу, где его увидели случайные прохожие. Люди вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу. Врачам не удалось его спасти.

– В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировала Дарья Буянова. – По ходатайству следственного органа судом в отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области