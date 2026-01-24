Минобороны: над Россией за ночь сбиты 75 БПЛА





В ночь с 23 на 24 января регионы России вновь подверглась налёту беспилотников ВСУ. По информации специалистов, ударные дроны были ликвидированы дежурными расчётами противоракетной обороны.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, - уточнили в военном ведомстве.

Основной удар пришёлся на Ростовскую области. Здесь в воздушном пространстве были ликвидированы 46 смертоносных аппаратов. В Белгородской области области уничтожены ещё 22 дрона, в Крыму — 3, в Курской области — 2, в Воронежской и Брянской областях по 1.

Отметим, в Волгоградской области 23 января в 20:32 была объявлена беспилотная опасность. На текущий момент РСЧС её не снимал, при этом аэропорт Волгограда функционирует в обычном режиме. В течение минувшей ночи мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации над регионом отдельных БПЛА с ростовского направления.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.