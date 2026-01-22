Двое москвичей урвали 210 млн рублей на ремонте СИЗО №3 под Волгоградом

Руководителей и фактических бенефициаров ООО «Артель» Алексея Самсонова и Павла Мелехина из Москвы осудят по делу о крупном мошенничестве при реконструкции СИЗО №3 во Фролово Волгоградской области. Уголовное дело передано для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Самсонов и Мелехин обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.

По данным следствия, между ООО «Артель» и ФКУ «Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области» был заключен госконтракт на выполнение работ по реконструкции СИЗО №3 во Фролово и строительству хозяйственно-складской зоны.

- С целью имитации исполнения договорных обязательств Самсонов и Мелехин произвели частичную закупку строительных материалов и привлекли специализированную технику, однако фактически предусмотренные контрактом работы не выполнили, - сообщает надзорный орган.

Сумма похищенных средств составляет более 210 миллионов рублей.

Согласно открытым данным, госконтракт с ООО «Артель» был заключен 9 августа 2022 года на сумму 210,4 миллиона рублей. Срок исполнения был определен до 17 октября 2023 года. В марте 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств.





