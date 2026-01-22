Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Расследования

Двое москвичей урвали 210 млн рублей на ремонте СИЗО №3 под Волгоградом

Расследования 22.01.2026 15:05
0
22.01.2026 15:05


Руководителей и фактических бенефициаров ООО «Артель» Алексея Самсонова и Павла Мелехина из Москвы осудят по делу о крупном мошенничестве при реконструкции СИЗО №3 во Фролово Волгоградской области. Уголовное дело передано для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Самсонов и Мелехин обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.

По данным следствия, между ООО «Артель» и ФКУ «Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области» был заключен госконтракт на выполнение работ по реконструкции СИЗО №3 во Фролово и строительству хозяйственно-складской зоны.

- С целью имитации исполнения договорных обязательств Самсонов и Мелехин произвели частичную закупку строительных материалов и привлекли специализированную технику, однако фактически предусмотренные контрактом работы не выполнили, - сообщает надзорный орган.

Сумма похищенных средств составляет более 210 миллионов рублей.

Согласно открытым данным, госконтракт с ООО «Артель» был заключен 9 августа 2022 года на сумму 210,4 миллиона рублей. Срок исполнения был определен до 17 октября 2023 года. В марте 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.01.2026 15:05
Расследования 22.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 13:25
Расследования 22.01.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 12:05
Расследования 22.01.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 10:34
Расследования 22.01.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2026 16:15
Расследования 21.01.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2026 15:05
Расследования 21.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2026 11:01
Расследования 21.01.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2026 19:23
Расследования 20.01.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2026 12:11
Расследования 20.01.2026 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 21:23
Расследования 19.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 15:12
Расследования 19.01.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2026 13:17
Расследования 19.01.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:51
Расследования 18.01.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2026 14:24
Расследования 18.01.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2026 21:08
Расследования 17.01.2026 21:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
Экс-глава Клетского района Игнатченко занял пост зампреда облкомказачестваСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде подрядчик построит водоводы на 1,3 млрдСмотреть фотографии
15:05
Двое москвичей урвали 210 млн рублей на ремонте СИЗО №3 под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:44
Осталось убрать ограждение: фотограф показал новую дорогу на Родниковую долину за несколько дней до открытияСмотреть фотографии
14:37
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Горемыкиным и ЯнюшкинымСмотреть фотографии
14:15
В музее Машкова представят сталинградские работы графика Евгения КибрикаСмотреть фотографии
13:48
25 добровольцев-инструкторов отправились из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
13:25
Волгоградца заключили в СИЗО после драки с подросткамиСмотреть фотографии
12:17
Таможенники передали 7 конфискованных иномарок из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
12:05
Пьяный водитель предложил взятку в 10 тысяч волгоградскому полицейскомуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде из-за ДТП нарушено движение трамваев №№2, 5, 7 и 10Смотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Собиралась в школу»: 14-летняя волгоградка скончалась после падения с 5 этажаСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области подняли пенсии 4,5 тыс. женщинам с 5 и более детьмиСмотреть фотографии
10:58
Военные преодолели зараженную территорию в ходе учений под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом КАМАЗ сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
10:34
Волгоградца осудили за смертельное ДТП в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:24
14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями РоссииСмотреть фотографии
10:10
За успехи в 2025 году ЕвроХим-ВолгаКалий отметил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде экстренно сели 14 самолетов с больными пассажирамиСмотреть фотографии
10:04
В станице под Волгоградом простились с бойцом СВО Владимиром МордвинцевымСмотреть фотографии
09:53
Путин разберется с коммунальными проблемами жителей Ростовской областиСмотреть фотографии
09:19
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 10,5%Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом требуют привести в порядок сельское кладбищеСмотреть фотографии
08:39
Самолет из Волгограда не может вылететь в Дубай более 8 часовСмотреть фотографии
08:33
Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАССмотреть фотографии
08:06
Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысячСмотреть фотографии
07:56
Медведям и енотам оборудовали вольеры в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
07:28
Военные сбили 4 дрона ВСУ над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:09
Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
06:42
Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссииСмотреть фотографии
 