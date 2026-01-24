Андрей Бочаров поручил за два года достроить храм Иоанна Кронштадтского





24 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с рабочей поездкой Краснооктябрьский район. Вместе с руководством областного центра и митрополитом Фёдором глава региона проинспектировал ход строительства храма Иоанна Кронштадтского.

- Объем выполняемых работ очень значительный. Все идет в плановом порядке, сроки, которые мы определили, выполняются. Создание храма и развитие общественной территории, комплексного развития Краснооктябрьского района включены в 10-летнюю программу развития Волгограда. Работы по храму и всей территории должны быть завершены в 2027 году, - подчеркнул руководитель.





Губернатор также отметил, что уже сейчас это место является центром притяжения жителей города. Однако после завершения строительства и комплексного обновления прилегающая территория и сам храм станут ещё привлекательнее.

В планах властей обустроить вокруг несколько современных детских площадок и прогулочных зон для тихого семейного отдыха. Для удобств прихожан будет создана парковка, а также установлен современный павильон на близлежащей остановке общественного транспорта. Вдоль улиц Туманяна, Башкирской, им. Маршала Еременко, пр. Металлургов, а также вдоль пешеходного подхода и парковки с южной стороны храма специалисты высадят порядка 700 деревьев.





Отметим, строительство храма Иоанна Кронштадтского началось в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2005 году. Однако существенный темп они набрали лишь в последние несколько лет. Благодаря вниманию властей удалось достроить подпорную стену, обустроить канализационную линию, наладить работу сетей водо-, газо- и теплоснабжения, довести до ума котельную. В самом разгаре облицовочные работы и роспись. Благоустройство прилегающей территории будет выполнено в рамках комплексного обновления пр. Металлургов.

Фото: администрация Волгоградской области