Полицейские задержали в Суровикинском районе Волгоградской области 39-летнего водителя, который за 10 тысяч рублей пытался избежать административной ответственности за управление машиной в пьяном состоянии.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, сотрудники Госавтоинспекции остановили «ВАЗ 21103» для проверки. Выяснилось, что автомобилем управляет водитель с явными признаками опьянения.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. По пути в медучреждение водитель, зная, что в салоне полицейской машины ведется видеозапись, предложил взятку в 10 тысяч рублей сотруднику ДПС.

- Водитель был неоднократно предупреждён об ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако не прекратил свои противоправные действия, - рассказали в Главке полиции.

В СУ СКР по региону сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностным лицам органов внутренних дел (ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ).





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!