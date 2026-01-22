Волгоградца осудили за смертельное ДТП в Саратовской области





В Саратовской области осудили 39-летнего жителя Волгограда, который стал виновником смертельного ДТП. Как сообщили ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру, трагедия произошла 15 августа прошлого года.

Уточняется, что вблизи села Первомайское в Калининском районе волгоградец на Ford Transit врезался в МАЗ с прицепом. В результате аварии пострадал 63-летний пассажир маршрутки. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Водителю было назначено наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. Также ему запретили еще 2 года садиться за руль.

Фото: УГИБДД по Саратовской области