Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФ

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Погода в доме: как согревают в морозы МКД Волгограда

В Волгограде с наступлением холодов коммунальщики корректируют режим работы котельных в соответствии с режимными картами. В случае недостаточного тепла в многоквартирных домах «Концессии теплоснабжения» реагируют на каждую жалобу жителей города для оперативного решения проблем на каждом участке теплосети.

В каком случае необходимо обращаться за помощью в ресурсоснабжающую организацию, рассказали специалисты профильных служб ИА «Высота 102».



Всё в норме

С учетом погодных условий и в соответствии со всеми установленными правилами концессии корректируют подачу тепла на каждом участке тепловых сетей. Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне побывали в одной из котельных Дзержинского района и понаблюдали за процессом работы специалистов.

– Котельная обеспечивает теплом одиннадцать жилых домов, в которых проживает 3022 человека. В 2024 году был произведен капитальный ремонт двух котлов для бесперебойной подачи теплоносителя и горячего водоснабжения. Также в 2024 году была усовершенствована система химводоподготовки. Она  продевает срок службы котельного оборудования и тепловых сетей, – рассказал начальник энергорайона тепловых сетей №4 Олег Васюченков. 

За 2025 год в Волгограде в общей сложности отремонтировали 31 котел, 8 дымовых труб, 26 зданий и сооружений. На трех котельных проведена модернизация и установлены современные энергоэффективные котлы. 

Между тем, текущей зимой в ресурсоснабжающую организацию продолжают поступать жалобы волгоградцев. «Концессии теплоснабжения» не оставляют без внимания обращения горожан и по каждой заявке проверяют параметры тепла, выходящего из котельной и поступающего потребителям. Нередко настойчивые граждане обращаются в СМИ с жалобами на «недотоп». А более подкованные волгоградцы идут в контролирующие органы и общественные приемные. 

– К нам поступают обращения от волгоградцев, которые жалуются на холод в квартирах. Но при проверках выясняется, что температура – 18-20 градусов, что соответствует норме. Для некоторых 18 градусов недостаточно, однако это все-таки норма, закрепленная законодательством, – поясняет руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева.

Не поддать ли жару? 

Всего с начала отопительного сезона в Центр поступило чуть более 100 жалоб от жителей многоквартирных домов. Однако, как объясняет Татьяна Текучева, в подавляющем большинстве случаев в квартирах фиксировались показатели в пределах нормы. 

– Люди начинают проверять температуру батарей, пытаются сливать теплоноситель и проверять его температуру – это все делать нельзя. Для проверки качества есть критерий – в самой большой комнате в квартире на расстоянии метра от пола замеряется температура. Если не достигается нормативной температуры, то потребитель имеет право требовать перерасчета у ресурсоснабжающей организации, – объясняет специалист.

Также Татьяна Текучева поясняет, что  с момента обращения потребителя с жалобой на недотоп акт должен быть составлен специалистами в течение двух часов. Если же в указанное время этого не происходит, необходимо пригласить председателя дома и двух соседей, с помощью которых составить акт самостоятельно. 

– В первую очередь потребитель всегда должен обратиться к исполнителю услуги. Это можно сделать через аварийную службу или ГИС ЖКХ. Если после обращения не ответили, то можно обратиться в нашу общественную приемную по ул. Голубинской, 1. Также можно обратиться в жилинспекцию по городу Волгограду, – советует руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ. 

По словам заслуженного работника ЖКХ РФ Олега Капустина, 10-20 лет назад жалоб на прохладу зимой в квартирах в Волгограде было несоизмеримо больше. И  это он знает наверняка, так как с 2001-го по 2006-й занимал должность замглавы комитета по ЖКХ администрации области. 

– Люди сутками страдали от отключения и холода. Сейчас же, в 19 градусов людям холодно. Некоторые просят все 25. Если температура ниже нормативных 18-20 градусов, – это конечно повод для коммунальщиков отреагировать. Можно, конечно, и просто так до 25 градусов поднять температуру, но тут нужен разумный подход и разумный расход ресурса, ведь в платёжках все эти лишние гигакалории непременно отразятся. 

Кроме того, если резко «прибавлять» температуру, отмечает Олег Капустин, непременно начнется движение сетей, а это уже чревато и вовсе аварийными остановками подачи тепла.

– Сейчас стабильно, потому что следят за среднесуточным среднесуточным режимом, – объясняет эксперт. 

