43-летний житель Котовского района Волгоградской области отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее судимый мужчина задолжал более 900 тысяч рублей в качестве алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, но долг перед ребенком не погасил. По приговору Котовского районного суда он проведет в местах лишения свободы 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

