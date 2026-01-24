«Хоть бы чёпик какой забили»: в Волгограде из-за аварии подъезд МКД превратился в ледяную пещеру

24 января получила продолжение ситуация с мёрзнущим многоквартирным домом № 69 в пос. им. Саши Чекалина. Спустя месяц после порыва сетей отопления в подъезде № 2 специалисты всё же доехали до дома и даже восстановили подачу тепла, однако сделали это на скорую руку, не ремонтируя прорвавшие трубы. В результате основание аварийной двухэтажки с новой силой начало топить кипятком, а общедомовые помещения превратились в ледяную пещеру. Происходящее собственники засняли на видео.







- Батареи у нас действительно сегодня вновь стали горячими. Но мы не знаем, радоваться ли нам этому? Вчера и сегодня в доме работали слесаря. Что-то шаманили подполом. Как итог, отопление у нас не только трубное, но теперь и паровое. Судя по всему, коммунальщики открыли какой-то вентиль и всё вновь заработало, но при этом течь не ликвидировали, и пар столбом пошёл в подъезд. Хоть бы чёпик какой забили. Позорники, — сообщила жительница.





По информации Госжилнадзора, обслуживающая организация «УК «РАЗВИТИЕ — ДОМСТРОЙ» действительно восстановила подачу тепла в дом, не завершив ремонтные работы.

- В настоящее время теплоноситель поступает в отопительные приборы в помещениях квартир, электроснабжение осуществляется в полном объеме. Ремонт системы отопления в помещении подъезда № 2 будет выполнен после ряда процедур согласования. С целью контроля за исполнением указанных выше работ Управлением "Жилищной инспекции Волгограда" департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в адрес ООО "Управляющая компания "Развитие-Домстрой" объявлено предостережение, — подчеркнули в надзорном ведомстве.





Примечательно, что коммунальщики отрапортовали проверяющим о том, что авария в доме произошла всего несколько дней назад, 21 января. Однако, по данным жильцов, течь появилась 24 декабря 2025 года. И месяц собственники безуспешно пытались заставить обслуживающую организацию произвести ремонт. Однако компания почему-то вспомнила о своих обязанностях лишь после публикаций ИА «Высота 102» и внимания Госжилнадзора. Теперь же компании потребовалась новая отсрочка для согласования восстановительных работ.

Отметим, редакция продолжает держать происходящее в доме на контроле. Информация о сложившейся на 24 января ситуации передана вместе с фото- и видеоматериалами в администрацию Волгограда.

Фото и видео: жители МКД