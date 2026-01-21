В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолков





В Кировском районе Волгограда пойдёт под суд директор стройфирмы, из-за которого обрушались потолки в жилом доме. По указанию руководителя, весной 2024 года рабочие приступили к обновлению кровли МКД без документации и при отсутствии необходимых материалов.

- Фигурант не обеспечил надлежащую защиту межэтажных перекрытий и своевременную установку кровельного покрытия. В результате деревянные конструкции и элементы внутренней отделки квартир верхнего этажа неоднократно подвергались воздействию атмосферных осадков и затоплениям, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

После затяжных «ванных» процедур в августе 2025 года потолок одной из квартир обрушился прямиком на собственницу. Кроме того, в соседней квартире лишь чудом никто не пострадал. Здесь также рухнуло потолочное покрытие.

Отметим, по факту халатности следователями было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено, а материалы направлены в суд. На текущий момент нанесённый жильцам руководителем вред компенсирован.

Фото из архива ИА «Высота 102»