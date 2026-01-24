Главное

В Волгограде спасатели два часа тушили магазин на ул. Ангарской

Происшествия 24.01.2026 15:28
0
24.01.2026 15:28


В Дзержинском районе Волгограда спасатели два часа боролись с возгоранием в магазине по адресу: ул. Ангарская улица, д. 98Б. К тушению были привлечены силы и средства 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По данным специалистов, открытое горение было ликвидировано в 15:05. В общей сложности на устранение пожара ушло порядка 2 часов.

Отметим, как ранее сообщала редакция, благодаря сотрудникам МЧС России из горящего двухэтажного сооружения были эвакуированы 35 человек. Пламя было остановлено на площади 100 кв. метров. Огонь охватил продовольственную продукцию. Причины пожара уточняются. По данным местных жителей, на втором этаже торговой точки располагались «Магнит Косметик» и Fix Price.

Фото из архива ИА «Высота 102»

